Vil ha penger av menn som skal ha laget bråk på byen

Tre menn må uavhengig av hverandre møte i Sandnes tinghus i dag. Bakgrunnen for det er at de har fått forelegg av politiet som de har nektet å vedta.

Samtlige forelegg skal ha blitt gitt på Bryne i slutten av oktober i fjor.

29. oktober, omkring klokken 23.30, skal en 19 år gammel mann fra Stavanger i Jernbanegata på Bryne, ikke ha etterkommet politiets pålegg om straks å forlate Bryne sentrum i 12 timer. For dette har han fått et forelegg på 13.000 kroner. I retten vil det bli lagt ned påstand om at han skal betale 15.600 kroner, samt saksomkostninger til det offentlige.

31. oktober i fjor. omkring klokken 02.30 skal en 21 år gammel mann vært sammen med andre personer utenfor et spisested på Bryne. Her skal mannen hatt en aggressiv atferd og slått en de andre personene i ansiktet med knyttet hånd. For dette har han fått et forelegg på 10.000 kroner. I retten vil det bli lagt ned påstand om at han skal betale 12.000 kroner, samt saksomkostninger til det offentlige.

30. oktober, omkring klokken 00.05, skal en 44 år gammel mann vært utagerende utenfor en bar på Bryne. I den forbindelse skal han forsøkt å slå en vekter. For dette har han fått et forelegg på 10.000 kroner. I retten vil det bli lagt ned påstand om at han skal betale 12.000 kroner, samt saksomkostninger til det offentlige.

[ Spisested gikk konkurs ]