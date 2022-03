Tatt i 147 km/t i 90-sone

Den 41 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

23. januar i år, omkring klokken 10.20, kjørte han bil på E 39, motorveien, men en hastighet på 147 kilometer i timen. Fartsgrensen på stedet er 90 kilometer i timen.

«Det er ikke tvil om at han har kjørt 147 km/t i skiltet 90-sone slik han er siktet for. Han visste at han kjørte for fort, og han var i det minste uaktsom med tanke på at farten han holdt var så høy som 147 km/t», heter det i dommen.

Retten kom til at det ikke var spesielle risikomomenter ved kjøringen ut over den høye hastigheten.

I skjerpende retning la retten vekt på at hastighetsoverskridelsen var betydelig. Samtidig fikk 41-åringen noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager, subsidiært fengsel i 18 dager. Han mistet også førerretten i ti måneder og må avlegge delvis førerprøve for å få førerretten tilbake.