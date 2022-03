Skal ha truet fengselsbetjenter med at han skulle drepe dem

Saken mot en 49 år gammel mann skal opp i Stavanger tinghus 14. mars.

2. september 2020, omkring klokken 15.05, skal han ha ropt blant annet «jævla hore» og «jeg skal drepe dere hele gjengen» til en fengselsbetjent da han skulle undersøke hvorfor det var støy på cellen hans.

25. september 2020 skal han ropt «jeg skal drepe alle i ledelsen. Jeg skal drepe hele gjengen» da en fengselsbetjent oppsøkte han på cellen for å informere om at han måtte skrive et nytt brev da det forrige var tilbakeholdt av fengselet.

1. oktober 2020 skal han ha sparket han i døren og ropt «jeg skal drepe dere» og «jeg skal drepe han der» etter at to fengselsbetjenter ba han om å signere et medisinskjema for deretter å lukke celledøren hans da han nektet å signere.

Også 19. oktober skal han ha kommet med drapstrusler mot en fengselsbetjent.

