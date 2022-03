Kvinne hoppet på kvinne og dro henne ned etter håret

Kvinnen i 20-årene erkjente straffskyld da hun nylig møtte i Egersund tinghus.

Voldsepisoden fant sted på kvelden 21. august i fjor. Da traff kvinnen på fornærmede på en tilstelning.

Tiltalte har forklart at hun og fornærmede var nære venner, men at det i 2020 oppsto en hendelse som gjorde at vennskapet tok slutt. Tiltalte forklarte for retten at hun ble utsatt for et overgrep, og tiltalte følte at fornærmede hadde skyld i dette.

Den aktuelle kvelden ville tiltalte prate med fornærmede, og hun tok blant annet opp hendelsen fra 2020. Tiltalte forklarte at hun håpet de kunne ordne mellom dem, men at konfrontasjonen mellom dem førte til at hun ble sint og slo fornærmede. Tiltalte husker ikke å ha dratt fornærmede i håret eller kneet henne i ansiktet.

Fornærmede har forklart at tiltalte kom bort til henne den aktuelle kvelden og ville prate. De pratet først på toalettet, og gikk deretter ut for å prate videre. Da de var ute, «hoppet» tiltalte på fornærmede og dro henne ned etter håret, og sparket henne med kneet, samt slo henne med knyttet neve. Dette skjedde tre ganger, med pause mellom hver gang. Den siste gangen fikk fornærmedes kjæreste stoppet dem.

Retten kom til at fornærmedes forklaring ble støttet av to vitner, samt uttalelse fra lege og foto av fornærmede.

Dermed kom retten til kvinnen skulle dømmes for forholdet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på kvinnens uforbeholdne tilståelse og personlige forhold.

Straffen ble 45 timer samfunnsstraff. Hun må også betale fornærmede 10.000 kroner i oppreisningserstatning og 3000 kroner i saksomkostninger.

