Jente (15) savnet: Politiet ber om hjelp

Mandag kveld ble en 15 år gammel jente meldt savnet fra sitt hjem på Tasta. Det er ikke mistanke om at hun er utsatt for en kriminell handling men jenta kan ha dårlig impulskontroll og kan finne på ting som kan være skadelig for henne, opplyser Sør-Vest politidistrikt.

Jenta er cirka 1,65 meter høy. Hun har langt, mørkt hår med lyse tupper, og har litt kraftig kroppsbygning. Hun har på seg en sort, tynn boblejakke med hette – sannsynligvis på hodet, svarte jeans med mange hull på lårene og hvite joggesko.

Publikum bes ringe politiet dersom noen ser henne. Nummeret til politiet er 02800. Man kan også ringe 112, melder politiet.