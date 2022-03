43-åringen møtte ikke da saken mot ham nylig var oppe i Sandnes tinghus. Dermed ble saken fremmet uten at 43-åringen var til stede.

Retten fant det bevist at 43-åringen 6. mars i fjor tok seg inn i en bolig i Egersund ved å ta ut et vindu. Da politiet kom til stedet fant de vinduet på bakken. På vinduet ble det funnet fingeravtrykk som ble sikret. Analyseresultatet har vist at fingeravtrykkene er 43-åringens.

«At tiltalte har vært inne i leiligheten, og da uten tillatelse, underbygges også av at alle skap sto åpne inne i leiligheten, og at døren var ulåst. Samlet sett er det ikke tvil om at tiltalte har gjort det han er tiltalt for, og at han har handlet med forsett. Tiltalte dømmes etter tiltalen», heter det i dommen.

22. mars i fjor var 43-åringen i Sandnes der han nasket en sekspakning med øl.

Natt til 22. juli i fjor var 43-åringen inne i flere butikker og servingstteder i Egersund. Utbyttet var en tipskrukke med penger, et nettbrett og en miksepult. 22. juli i fjor var han også i besittelse av en jakke som var utbytte av straffbar handling.

14. mai i fjor bar han også en øks og en kniv på Torget i Egersund.

19. desember i fjor tok han seg også inn i en bolig i Egersund ved å knuse en rute med en stein. Inne i huset tok han en flaske med konjakk, en kikkert og tre julegaver som var pakket inn.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 43-åringen er dømt for lovbrudd tidligere, og at det ikke var formildende omstendigheter av betydning.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 120 dager. Han fikk også inndratt en kniv og en øks.

