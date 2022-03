Tatt for å kjørt bil i cannabisrus

Den 34 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

21. oktober i fjor, omkring klokken 13.10, kjørte han bil på Forus mens han var påvirket av cannabis.

En blodprøve tatt av ham samme dag klokken 13.29 viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

Retten fant det bevist at 34-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet uaktsomt.

«Kjøringen fant sted på et beferdet sted over en ikke ubetydelig strekning. Retten legger til grunn at det var lite trafikk, og at det ikke oppsto noen konkrete faresituasjoner ut over den generelle risikoen som følger av kjøring under ruspåvirkning. Isolert sett tilsier overtredelsen fengsel i 21 dager», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at han skulle ha noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse. Dermed ble straffen fengsel i 18 dager.

Han ble også dømt til å betale en bot på 13.000 kroner og mistet førerretten i to år.

Han må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

