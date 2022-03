Like før midnatt ble en mann bortvist fra Stavanger sentrum etter at han forsøkte å slå en vakt på et serveringssted.





Klokken 01.59 fikk politiet melding om et slagsmål utenfor et serveringssted i Egersund.

– En person skal ha blitt sparket i hodet, og ble tatt med til legevakt. En person ble pågrepet og satt i arrest. Han anmeldes også for forulemping av politi, opplyser Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

