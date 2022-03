Knust rute og innbrudd i bedrift

Klokken 06.56. rykket politiet ut etter melding om knust rute og utløst innbruddsalarm i en bedrift i Haugesundsgata i Stavanger.

– Et glass i en dobbeltdør er knust, men det er usikkert om noen har vært inne, opplyser Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Eier av bygget kom til stedet for å sjekke lokalet, samt kameraovervåkingen.

– Det er ikke fullstendig oversikt over hva som er borttatt. Foreløpig kan en se at det mangler noen jakker. En mann i svarte klær er sett løpende fra stedet, meldte politiet like før klokken 08.00.

Politiet oppretter sak.