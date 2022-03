Den 27 år gamle kvinnen erkjente de fleste av postene i tiltalen da hun nylig møtte i Stavanger tingrett.

Blant annet innrømmet hun at hun i forbindelse med at hun ble stoppet i en trafikkontroll oppga navnet til søsteren, samt uriktig fødselsdato, telefonnummer, arbeidsgiver og bostedsadresse.

Retten kom også til at hun skulle dømmes for å ha oppbevart to stjålne elsykler. Høsten 2020 fikk hun også fire personer til å vippse seg penger for en bærbar PC som hun ikke hadde til hensikt å levere.

27-åringen ble også dømt for fem tilfeller av ruskjøring og fire tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort.

Retten kom til at hun skulle dømmes til fengsel i 120 dager der fire måneder ble gjort betinget mot at hun gjennomfører et narkotikaprogram.

Hun ble også dømt til en bot på 10.000 kroner og mistet førerretten i fem år.

