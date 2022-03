Truet Nav-ansatt med at han visste hvor han bodde og at han skulle ta ham

den 32 år gamle mannen erkjente de fleste forholdene i tiltalen da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Blant annet kom retten til at han skulle dømmes for å ha kommet med trusler mot en ansatt i Nav.

21. september i fjor snakket han med en ansatt i Nav på telefon. Da 32-åringen fikk beskjed om han ikke ville få utbetalt penger denne dagen, sa han til den Nav-ansatte at han visste hvem han var og hvor han bodde og at han skulle ta ham.

22. april 2020, omkring klokken 11.45, var han voldelig mot en mann i Stavanger sentrum.

5. juli 2020, omkring klokken 11.30, slo han en mann i Sandnes med et balltre.

5. oktober i fjor stjal en bil i Stavanger sentrum. Også 30. oktober i fjor stjal han en bil i Stavanger.

I tillegg kom retten til at han skulle dømmes for heleri av en bil og for kjøring uten gyldig førerkort.

Han ble også dømt for å ha oppbevart et knokejern, CS gass, gasspistol og ammunisjon.

Han var også tiltalt for å ta tatt seg inn i en bolig i Stavanger 12. oktober i fjor sammen med en annen person. Her skal det ha blitt stjålet en rekke gjenstander, blant annet en Rolex til 120.000 kroner.

«Tiltalte har gitt en forklaring om sin befatning med dette, men benekter selv å ha vært med på innbruddet. Hans forklaring samsvarer ikke med egen forklaring i tidligere fengsling hvor han på sett og vis erkjenner dette, men ikke å ha tatt alle de nevnte gjenstander. Retten fester ikke helt lit til tiltaltes forklaring i retten, men ser samtidig at det er ingen tekniske bevis eller øvrige funn som knytter tiltalte til innbruddet, utover det forhold at medtiltalte har tidligere gitt en forklaring som bringer tiltalte inn i saken. Påtalemyndigheten har nedlagt påstand om frifinnelse for dette forhold, noe retten velger under stor tvil – å legge til grunn, selv om retten står selvsagt fritt i vurderingen av skyld», heter det i dommen.

Straffen ble fengsel i sju måneder der han får fradrag for 140 dager i varetekt.

Han må også betale 10.000 kroner i oppreisningserstatning til mannen han slo med balltre og 3500 kroner i saksomkostninger.

