Gutt (17) skal ha ranet gutt (13)

9. mars må en 17 år gammel gutt møte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus, med foreldrene sine som verger.

16. mars i fjor, omkring klokken 20.00, skal han blant annet ha ranet en 13 år gammel gutt på Tasta.

Dette ved at han holdt en kniv mot gutten før han tok fra ham en kostbar jakke og en mobiltelefon.

10. februar i fjor skal han også ha spyttet en politibetjent i ansiktet da politiet skulle plassere ham i en cellebil for å transportere ham til legevakt for blodprøve. Denne dagen skal han også ha oppbevart ti gram ecstasy.

20. august i fjor skal han ha truet to politibetjent med kniv i forbindelse med at disse var ved boligen hans.

«Kort tid etter ropte han at han skulle stikke dem og så seg selv, før han gjentatte ganger sa til politibetjentene at han skulle stikke dem, dersom de nærmet seg. Deretter sa han at han var klar med både kokende vann og pepperspray dersom de prøvde seg, samtidig som han sprayet med en sprayflaske ut døråpningen», heter det i tiltalen.

26. januar i fjor skal han ha kommet med trusler om en bussjåfør.

21. februar i fjor skal han også ha ringt kundeservice i Kolumbus og truet kundekonsulent ved å uttale at han skulle «bombe alle sammen», «ta alle bussjåfører» og/eller lignende.

Det er statsadvokat Folke Åmlid som har tatt ut tiltale mot 17-åringen.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning til fornærmede som ble utsatt for ranet og inndragning av tre kniver.

