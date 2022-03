Slåssing og ufin oppførsel på utesteder i natt

Den første meldingen kom klokken 23:20, onsdag kveld.

De ble en mann (18) bortvist fra Stavanger sentrum til torsdag morgen. Vaktene på et utested mistenkte at han hadde brukt ulovlige rusmidler inne på stedet.

I 1-tiden ble en mann i 20-årene bortvist fra sentrum etter å ha vært involvert i slåssing inne på et utested i Stavanger sentrum. Han oppga også feil identitet til politiet, noe han blir anmeldt for. Ikke lenge etter disse meldingene, skriver politiet på Twitter at mannen igjen dukket opp i bybildet, og at han ikke klarte å etterkomme pålegget. Han ble derfor kjørt i arrest.

Rundt samme tid ble en annen mann i 20-årene bortvist fra sentrum, etter å ha oppført seg dårlig overfor vaktene på et utested. Heller ikke denne mannen klarte å holde seg borte fra byen, og kom tilbake. Byturen endte i arresten.

I 2-tiden ble en mann i 20-årene stoppet av politiet på Ganddal. Mannen ble målt til å ha kjørt i 94 km/t i 60-sonen. Mannen fikk førerkortet beslaglagt.

Tidligere samme kveld ble en mann i 30-årene anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand, besittelse av narkotika, samt kjøring uten gyldig førerkort. Denne mannen ble også stanset på Ganddal.