Må i fengsel for å ha kjørt uten førerkort

Den 42 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

18. januar i år, omkring klokken 13.30, ble han stoppet på Jærvegen i Sandnes mens han kjørte bil uten å ha gyldig førerkort.

«Siktede ble fratatt førerkortet for en periode på to år ved Stavanger tingretts dom av 02.06.2015 for promillekjøring. Deretter ble han fratatt førerkortet for alltid halvannet år senere ved Jæren tingretts dom av 14.11.2016, som gjaldt promillekjøring og to tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort. Siktede vedtok så et forelegg for to tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort 19.11.2019. Deretter vedtok han et nytt forelegg 17.3.2021 for ytterligere to tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort. Han ble så domfelt i Sør-Rogaland tingretts dom av 21.12.2021 til 15 dager ubetinget fengsel for blant annet ett tilfelle av kjøring uten gyldig førerkort», heter det i dommen.

Retten kom til at det var skjerpende at han hadde kjørt uten førerkort under en måned etter forrige domfellelse og denne gangen kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 18 dager.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]