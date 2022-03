Kjente lukten av cannabis og fant 691 gram hasj

Den 28 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

19. september 2020 dro politiet til 28-åringens leilighet i Stavanger. Bakgrunnen for det var at det hadde funnet sted et biluhell hvor den ene involverte skal ha hatt opphold hos 28-åringen.

Etter at politiet mente at det luktet hasj i leiligheten ble det gjennomført en ransaking. I denne ble det funnet 691,6 gram hasj, 33,78 gram ecstasy, og 45 tabletter inneholdende det narkotiske virkestoffet diazepam.

11. mars 2020, omkring klokken 11.10, ble det gjennomført en trafikkontroll i Tjensvollkrysset i Stavanger. Det ble i denne forbindelse observert at en bil som 28-åringen kjørte stanset rett før kontrollen, og at tiltalte byttet plass med passasjeren i bilen. Bilen ble deretter stanset i kontrollen, og det ble foretatt ruskontroll av 28-åringen. Denne viste at 28-åringen var påvirket tilsvarende en promille på over 0,5.

I forlengelse av dette ble det foretatt en ransaking av boligen hans. I denne ble det funnet 168,63 gram cannabis, 50 diazepam-tabletter, 15 MDMA-tabletter, 2 stk. LSD-biter og 1,82 gram kokain.

Retten kom til at han skulle dømmes for ruskjøring og to tilfeller av oppbevaring av narkotika. I forbindelse med straffeutmålingen ble det lagt noe vekt på at saken var blitt gammel. Straffen ble fengsel i sju måneder og 19.500 kroner i bot.

Han fikk også fradømt førerretten for alltid.

