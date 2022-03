Bilfirma slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Car Wrap Kings AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 179.831 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Car Wrap Kings AS har drevet med alt fra bilstyling til helfoliering og har holdt til i Hovebakken i Sandnes.

Firmaet erkjente å skylde det aktuelle beløpet og opplyst i retten at Covid har gjort at mange nye biler ikke har kommet til Norge. Mange kunder har da kansellert avtaler.

Car Wrap Kings AS omsatte for 975.000 kroner i 2020 og fikk samme år et resultat før skatt på 73.000 kroner.

«Utleggsforretning ble avholdt 12.01.2022. Resultatet var intet til utlegg. Presumsjonen i konkursloven § 62 foreligger således, jf. §§ 61 og 60. Saksøker har ikke sannsynliggjort at selskapet likevel ikke er insolvent. Vilkårene for konkursåpning er til sted», heter det i kjennelsen fra Sandnes tinghus.

Dermed ble Car Wrap Kings AS tatt under behandling som konkursbo.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 28. april.

