Må betale for å ha kjørt for fort

den 61 år gamle mannen møtte ikke da saken nylig var oppe i Stavanger tinghus.

Tirsdag 15. desember 2020, omkring klokken 13.07, på E39 i Mastrafjordtunnelen i sørgående retning i Stavanger ble tiltalte registrert gjennom fotoboks (ATK) idet han kjørte en personbil med en hastighet av 87 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet ved skilt var 80 km/t

«Det er ingen holdepunkter for at fartsmålingen er feil og retten finner det bevist at tiltalte var fører av bilen og hadde fart som målingen viste. Dette er i det minste uaktsomt. Tiltalte dømmes derfor i overensstemmelse med tiltalen. Ved bevisbedømmelsen har retten lagt særlig vekt på framlagt dokumentasjon på målingen og framlagt bildematerialet av tiltalte jf. Bevisoppgaven», heter det i dommen.

Sør-Rogaland tingrett kom til at han skulle dømmes til å betale en bot på 2500 kroner. Han ble også dømt til å betale 1000 kroner i saksomkostninger.

[ Rygget bilen to meter – ble tatt for promillekjøring ]