Klokken 14.46 fikk nødetatene melding om en trafikkulykke på E39 ved Kvadrat.

Ulykken skal ha skjedd i sørgående felt.

Mannskap fra Stangeland brannstasjon rykker ut.

– I følge innkommet melding skal det være tre biler og fire mennesker involvert,- en av dem skal være skadet, melder politiet på Twitter.

Trafikken står nesten stille, og det er lang kø.

Klokken 15.12 melder politiet at ett felt er åpent og at trafikken glir sakte forbi. Kort tid etterpå melder de at alle de tre involverte bilene må taues.

Saken oppdateres.