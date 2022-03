Må betale 15.400 kroner for å ha sendt SMS til kvinne

Den 46 år gamle mannen møtte ikke da saken nylig var oppe i Stavanger tinghus.

Retten fant det bevist at 46-åringen tirsdag 12. januar i fjor på ettermiddagen sendte en SMS til en kvinne i til tross for at han 21. desember 2020 var ilagt besøksforbud mot henne.

«Tiltalte har i politiforklaring som ble lest opp i retten erkjent forholdet og har erkjent skyld for dette, noe han har gått tilbake på etter at forelegg ble utferdiget. Retten har funnet det bevist at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalen og at han forsettlig begikk brudd på besøksforbudet», heter det i dommen.

Dermed kom Sør-Rogaland tingrett til at han skulle dømmes til å betale en bot på 14.400 kroner. I tillegg ble han også dømt til å betale 1000 kroner i saksomkostninger.

