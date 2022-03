Lurte 33 personer for 181.330 kroner

Den 24 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

I perioden fra mai til september i fjor lurte han 33 privatpersoner til å betale et samlet beløp på 121.330 kroner for varer som 24-åringen solgte på nett, og som han ikke hadde til hensikt å levere til dem.

«Bedrageriene er utført systematisk, over en lang tid og har rammet en vid krets fornærmede. Mange velger å kjøpe og selge gjenstander på internett og innretter seg i tillit til at avtalepartene opptrer redelig. Siktede har utnyttet tilliten til en rekke kjøpere og med dette bidratt til å svekke tilliten til netthandel som en trygg handelsplattform. Sterke allmennpreventive hensyn taler for at det reageres sterkt på slike overtredelser. Retten bemerker videre at siktede har gått frem på en strukturert og planmessig minske sjansen for å bli oppdaget. Det fremstår som at bedrageriene har blitt noe mer sofistikerte sammenliknet med de han ble domfelt for i 2021», heter det i dommen.

Retten fant det skjerpende at han tidligere er dømt for tilsvarende bedragerier. Samtidig la retten noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus, kom til at han skulle dømmes til fengsel i 138 dager der 18 dager ble gjort betinget med en prøvetid på to år. I forbindelse med soning av straffen får han fradrag for 31 dager i varetekt.

Han fikk også inndratt en mobiltelefon og en PC og ble dømt til å betale erstatning til 30 av de fornærmede i saken.

