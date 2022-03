Kokk svindlet Nav

Kokken erkjente straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

«Tiltalte sendte i perioden 06.08.2018–13.10.2019 inn meldekort til NAV i forbindelse med arbeidsavklaringspenger (AAP). Ifølge tiltalte hadde han fått informasjon både på engelsk og norsk om hvordan han bl.a. skulle fylle ut meldekortene, men denne informasjonen leste han ikke. I denne perioden hadde tiltalte tre arbeidsgivere hvor han ble kontaktet vedrørende arbeid ved behov. Av den grunn varierte arbeidstiden og hvilke dager i uken han arbeidet. Likevel fylte han ut meldekortene bare etter hva han husket om arbeidet tid. Ifølge tiltalte hadde han ikke til hensikt å skaffe seg mer utbetalt fra NAV enn han hadde krav på. I og med tiltalte fylte ut meldekortene uten å ha noen form for dokumentasjon av arbeidet tid og bare etter hva han husket, var han klar over at meldekortene kunne bli utfylt feil og at han dermed fikk utbetalt for mye i AAP. Selv om det skulle være tilfellet valgte tiltalte likevel å fylle ut meldekortene etter bare hva han husket», heter det i dommen.

Det førte til at han i den aktuelle perioden meldte inn 784 timer, mens han faktisk arbeidet 1580 timer. På denne måten fikk han utbetalt 70.622 kroner som han ikke hadde krav på.

Retten kom til at han skulle dømmes for trygdebedrageri og for å ha gitt falsk forklaring til offentlige myndighet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt gammel uten at mannen kunne lastes for det.

Dermed ble han dømt til betinget fengsel i 30 dager.

[ Rygget bilen to meter – ble tatt for promillekjøring ]