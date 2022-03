Hadde hatt førerkortet i 17 dager da han ble stoppet av politiet

Kjøringen fant sted i nordfylket i januar i år. Ifølge 18-åringen hadde han hatt førerkortet 17 dager den dagen han ble stoppet av politiet.

På et tidspunkt satte han av en passasjer.

«Han kjørte ut derfra og ble stanset av politiet etter par hundre meter. Han var klar over at det var 50 km/t sone på stedet, men kjørte over dette. Det var ingen spesiell grunn til at han gav på, han tenkte seg ikke om», heter det i dommen.

Politiet hadde laserkontroll på stedet og målte farten hans til 91 km/t i 50-sone.

«Ved straffeutmålingen er det ikke noe særskilte å bemerke i straffeskjerpende retning utover selve hastigheten som er høy sett i f.t. fartsgrensen på stedet. I formildende retning vektlegges siktedes tilståelse», heter det i dommen.

Haugaland og Sunnhordland tingrett kom til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 21 dager. Han ble også dømt til å betale en bot på 13.000 kroner og mistet førerretten i elleve måneder.

For å få denne tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

