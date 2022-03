Dømt for å ha kjørt i 76 km/t i 60 sone

Den 36 år gamle mannen møtte ikke da saken mot ham var oppe i Stavanger tinghus.

Torsdag 4. mars i fjor. Omkring klokken 10.44, i Tanangervegen i Stavanger, foretok en politibetjent fra UP ved Sør-Vest politidistrikt en farsmåling av 36-åringen idet han kjørte en personbil med en hastighet av 76 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet ved skilt var 60 km/t.

«Målingen ble gjort med laser. Prosedyrene for dette ble fulgt. Det er ingen holdepunkter for at fartsmålingen er feil og retten finner det bevist at tiltalte hadde fart som målingen viste. Dette er i det minste uaktsomt. Tiltalte blir etter dette å dømme i overensstemmelse med tiltalen», heter det i dommen.

Dermed kom Sør-Rogaland tingrett til at han skulle dømmes til å betale en bot på 7000 kroner.

Han ble også dømt til å betale 1000 kroner i saksomkostninger.

