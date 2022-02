Like før klokken 12:30 melder politiet at de er i Stavanger sentrum for å søke etter en mann.

Mannen skal ha utløst brannalarmer i forskjellige bygg, blant annet i Arkaden, IMI-gården, Bergelandsgata 30, Romsøegården og Herbarium.

Ikke lenger etterpå melder politiet at en av patruljene har kontroll på gjerningspersonen.