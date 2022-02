20-åring må betale 129.275 kroner i erstatning

Den 20 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Fra 2. oktober 2019 til og med 6. april i fjor overførte han penger til sin egen konto og/eller betalte sine egne regninger ved å logge seg inn på nettbanken til en annen mann. I den aktuelle perioden tok han til sammen 129.275 kroner.

Retten fant det bevist at 20-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet med forsett.

«Siktede har gjentatte ganger, over en lengre periode, stjålet penger fornærmedes konto. Retten deler politiets oppfatning om at praksis knyttet til nettbedrageri kan være retningsgivende. Det at tyveriet i vår sak er utøvd som ledd i et tillitsforhold mellom siktede og fornærmede taler for at tyveriet i alle fall ikke skal bedømmes mildere. Retten er enig i at 75 dager ubetinget fengsel er rett utgangspunkt, jf. LB-2019-147972 og praksisen det er vist til der», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge noe vekt på at han hadde kommet med en uforbeholden tilståelse.

«Siktedes unge alder, tydelige anger og ønske om å gjøre opp for seg tilsier at samfunnsstraff kan idømmes. Allmennpreventive hensyn taler for at siktede møtes med en følbar og markert reaksjon, som også samfunnsstraff vil innebære», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 60 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

Han ble også dømt til å betale 129.275 kroner i erstatning til fornærmede, samt å dekke fornærmedes saksomkostninger med 5000 kroner.

