Skal ha hatt sex med kona, til tross for at hun sa nei – og mishandlet henne og ungene

Det er statsadvokat Folke Åmlid som har tatt ut tiltale mot en 45 år gammel mann. Den omfattende saken skal opp i Stavanger tinghus i perioden fra 17. til 24. juni i år.

Tiltalen lyder på at han fysisk og psykisk skal mishandlet kona og ungene. Når det gjelder kona skal han ha dyttet henne, ropt til henne og kalt henne for stygge ting. Han skal også ha truet med å drepe henne, ta sitt eget liv og ta barna fra henne. Ved flere anledninger skal han hatt samleie med kona til tross for at hun sa nei og forsøkte å vri seg unna og/eller lignende. Han skal også ha tatt bilde av sitt kjønnsorgan, og sendt melding om at kona ikke ville sex med ham til konas venninner.

I mars 2020 skal han ha slått sønnen i ansiktet tre ganger med flat hånd og sagt at dersom sønnen smittet familien med covid-19, så ville sønnen være død for faren.

Ungene skal også ha blitt utsatt for riving i ørene, fått ris på rumpen og blitt tvunget til å stå i skammekrok med mer.

Han skal også ha kalt dem for stygge ting, blant annet skal datteren ha blitt kalt for «verdens verste datter».

Tiltalen lyder også på åtte overtredelser av besøksforbud som han er gitt i forhold til kona og ungene.

Eventuelle krav om erstatning vil bli satt fram av de fornærmedes bistandsadvokater.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om kontaktforbud.

[ Fikk en fryktelig dårlig kveld på byen – griset til med sin egen avføring ]