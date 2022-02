Rygget bilen to meter – ble tatt for promillekjøring

Den 48 år gamle mannen møtte i til rettssaken som nylig ble holdt i Sandnes tinghus. I stedet ble mannens politiforklaringer lest opp i retten.

11. september i fjor kjørte 48-åringen bil i retning Jæren for å treffe en bekjent. Ifølge mannen ble han oppringt av vedkommende som sa at hun ikke kunne treffe ham før dagen etterpå.

Han bestemte seg derfor til å kjøre til en kafé i Egersund for å spise og drikke seg full. Han ville overnatte i bilen, og sa i politiavhør at han ikke hadde drukket før han parkerte bilen utenfor kafeen.

Det var et vitne som varslet politiet om mulig promillekjøring. Vitnet ble inne på kafeen kontaktet av en mann som mistenkte at 48-åringen kanskje kjørte i fylla.

Vitnet gikk ut for å snakke med 48-åringen. Bilen til 48-åringen sto på parkeringsplassen, men var kjørt delvis ut på en gressplen i kanten av parkeringsplassen.

48-åringen satte seg inn i bilen og rygget bilen tilbake på parkeringsplassen, slik at bilen sto riktig parkert i et parkeringsfelt. Vitnet har anslått at kjøringen var to meter.

Vitnet tok kontakt med 48-åringen og spurte om han hadde drukket. Tiltalte svarte da at han hadde hatt brennevin i milkshaken sin. Vitnet ringte deretter til politiet som ankom stedet cirka 20 minutter senere.

Etter å ha tatt utåndingsprøve av 48-åringen ble han tatt med til legevakten for blodprøvetaking. Denne viste en promille på 1,41 litt over en time etter kjøringen.

«Da all rimelig og fornuftig tvil skal komme tiltalte til gode kan retten ikke med sikkerhet konkludere med at tiltalte hadde drukket før han ankom Kosen kafé. Retten kan imidlertid med sikkerhet konkludere med at tiltalte når han flyttet bilen på parkeringsplassen utenfor kafeen hadde drukket og var påvirket av alkohol», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 48-åringen er dømt for promillekjøring flere ganger tidligere. Denne gangen ble straffen ubetinget fengsel i 54 dager og en bot på 16.000 kroner.

Han mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]