Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Rogaland Montasje og Innredning AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det er et samlet krav på utestående skatter og avgifter på 990.044 kroner.

Rogaland Montasje og Innredning AS erkjente å skylde det aktuelle beløpet.

«Skyldner opplyste at selskapet ikke har noen eiendeler av betydning. Eiendelene består i en eldre varebil, noe verktøy og utestående fordringer for prosjekter som anslagsvis er verdt rundt 200.000 til 250.000 kroner. Skyldner opplyste at samlet gjeld i dag består av kravet til Skatteetaten, utestående til leverandører og noen ubetalte fakturaer. Gjelden ble anslått til minst å være over en million kroner», heter det i kjennelsen.

Rogaland Montasje og Innredning AS har holdt til i Sandnes og har blant annet drevet med montering av kjøkken. Firmaet omsatte for nesten 3,9 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et resultat på 204.000 kroner. Firmaet har hatt sju ansatte.

Retten la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

«Betalingsproblemene er ikke av forbigående art og skyldner anses insolvent, jf. konkursloven § 61. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. § 61 for å ta konkursbegjæringen til følge er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 5. april.

