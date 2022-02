Transportfirma slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Opheim Kran og Transport AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 306.366 i skyldig skatt og moms med mer.

Skyldneren bestred Skatteetatens krav i rettsmøtet. Skyldner erkjente i utgangspunktet å skylde omtrent 23.000 kroner i moms for 2021 og 97.000 kroner i moms for 2020, men gjorde gjeldende at Skatteetaten gjennom flere utlegg har fått dekning for totalt 488.758 kroner.

Skyldner ba om at behandlingen av konkursbegjæringen ble utsatt i to uker slik at skyldner kunne ferdigstille regnskapene for å få oversikt over endelig utestående til Skatteetaten. Skatteetaten motsatte seg utsettelse.

Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus, kom til at det ikke var nødvendig å utsette saken for å innhente ytterligere opplysninger.

Skatteetaten har til dette opplyst at tidligere utlegg som etter det opplyste utgjør rundt 488.000 kroner allerede er hensyntatt ved beregningen av utestående skatt og avgift i dag.

Retten kom til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldner som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Retten kom også til at betalingsproblemene ikke er av forbigående art og at skyldner anses som insolvent. Dermed var vilkårene etter konkursloven § 60, jf. § 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 5. april.

