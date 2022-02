Forklarte at han trodde at oppbevaring av narkotika hjemme var lov

Den 29 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

27. mars i fjor var 29-åringen ute og kjørte bil sammen en kamerat og ble stoppet i en kontroll av politiet.

Politiet fant en liten mengde grønt plantemateriale i bilen som de mente var narkotika. Dette førte videre til en ransaking hjemme hos 29-åringen. Ransakingen resulterte i at det totalt ble funnet 47,5 gram cannabis, 144,94 gram cannabisharpiks, 6,28 gram kokain og en mindre mengde marihuana.

29-åringen har forklart at marihuanaen i bilen var hans og at narkotikaen som ble funnet hjemme hos ham tilhørte ham. Det var han som påviste hvor narkotikaen ble oppbevart i forbindelse med ransakingen. Når tiltalte ikke har erkjent straffskyld skyldes det utelukkende at han trodde det var lovlig å oppbevare narkotika i eget hjem.

«Retten må legge til grunn at det ikke er opplyst om noen forhold fra tiltaltes side som kan medføre at hans villfarelse med hensyn til straffbarheten av å oppbevare narkotika kan anses som en aktsom rettsvillfarelse. Det å utelukkende tro at noe ikke er straffbart kan ikke anses som en aktsom rettsvillfarelse. Retten må legge til grunn at tiltalte var fullt klar over at det var narkotika han oppbevarte og at stoffene tilhørte ham. Tiltalte har som nevnt erkjent disse forholdene. Retten må således legge til grunn at tiltalte har handlet forsettlig ved oppbevaring av ovenfor nevnte mengde narkotika. I det de objektive som subjektive vilkår for straff er oppfylt skal tiltalte domfelles i overensstemmelse med tiltalebeslutningen», heter det i dommen.

Retten kom i forbindelse med straffeutmålingen til at det var snakk om så mye narkotika at det var en spredningsfare til tross for at 29-åringen har forklart at narkotikaen var til eget bruk. I formildende retning viste retten til at han har erkjent de faktiske forholdene i saken. Retten la også vekt på at 29-åringen er i en rehabiliteringssituasjon og at han har sluttet å bruke narkotika etter hendelsen.

Dermed ble han dømt til 53 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

