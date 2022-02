96 km/t i 60-sone

Den 53 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

22. september i fjor, omkring klokken 14.05, kjørte han i Finnfast i retning Finnøy. Her ble farten hans målt til 96 kilometer i timen i 60-sone.

«Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet i det minste uaktsomt», heter det i dommen.

Retten kom til at han skulle dømmes til å betale en bot på 13.000 kroner. Retten kom også til at han skulle idømmes førerkortbeslag. I den forbindelse la retten vekt på at han allerede har to prikker på førerkortet.

Dermed kom retten til at han skulle miste førerretten i ti måneder der han får fradrag fra tiden som har gått fra 14. oktober i fjor.

Han må ta delvis førerprøve for å få førerretten tilbake.

[ Stjal fra butikk hvor han tidligere hadde vært ansatt ]