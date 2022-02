Mann dømt for å ha kjørt i amfetaminrus på Jæren

Den 48 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i Sandnes tinghus.

9. april i fjor, omkring klokken 13.40, ble han stoppet mens han kjørte bil i Jærvegen på Klepp. En blodprøve viste at han var påvirket av amfetamin tilsvarende en promille på over 0,5.

Han har forklart til politiet at han ikke hadde tatt rusmidler samme dag, men at han hadde brukt amfetamin og drukket alkohol dagen før. Det mente retten var i motstrid til det han opplyste til legen som undersøkte ham. Til vedkommende hadde han sagt at han hadde brukt amfetamin seks dager tidligere.

Retten viste også til politiets forklaring om at tiltalte framsto som synlig påvirket av amfetamin da han ble stanset, og funnene ved klinisk undersøkelse, tilsier at rusinntaket var senere enn tiltalte vil innrømme.

«Det må imidlertid i skjerpende retning legges vekt på at han tidligere er dømt for samme type lovbrudd. I skjerpende retning kommer også at tiltalte hadde en aggressiv kjøreatferd, og kjørte på små marginer. Han foretok blant annet en forbikjøring over en bakketopp, fortsatte i høy hastighet og la seg på et tidspunkt utover kantlinjen. Tatt i betraktning påvirkningsgraden innebar dette en ekstra risiko for andre trafikanter», heter det i dommen.

Straffen ble ubetinget fengsel i 21 dager og 19.900 kroner i bot. Han må også betale 3500 kroner i saksomkostninger og mistet førerretten i fire år. For å få denne tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

