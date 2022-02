Dømt til å betale 111.264 kroner i bompenger

Ved stevning av 7. november 2021 tok en mann ut søksmål mot Ferde AS med krav om overprøving av dom fra Sandnes forliksråd avsagt 16. september 2021. I forliksrådet ble mannen dømt til å betale 113.475 kroner med tillegg av forsinkelsesrenter. Av dette utgjorde hovedstolen kr 97.509,40 hovedstolen og resten inkassogebyr og renter samt sakskostnader. Mannen la i stevningen ned påstand om at han dømmes til å betale 20.999,20 kroner og at han tilkjennes sakskostnader.

Mannen har også anført at saken har også velferdsmessig betydning for saksøker, som er yrkessjåfør og på grunn av tvisten ikke har kunnet fortsette å arbeide som tidligere. Utgiftene til bompasseringer ble over fem ganger dyrere, og saksøker er svært dårlig stilt økonomisk.

Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus kom til at Ferde AS hadde vunnet saken, og kom til at han skulle dømmes til å betale 111.264 kroner til Ferde AS.

Retten kom også til at mannen skulle betale Ferde AS saksomkostninger.

«Ferde har vunnet saken og har krav på erstatning for sakskostnadene, jf. tvisteloven § 20–2 første og andre avsnitt. Betalingskravet ville utvilsomt ført fram, og Ferde har gjentatte ganger forsøkt å redegjøre for grunnlaget for bompengekravet i saken overfor saksøker. Det er Ferdes klare oppfatning at saksøker åpenbart uten grunn har anlagt sak eller tatt til gjenmæle, men ettersom saksøker har erkjent betalingsansvar kreves det ikke dekning av fulle kostnader etter unntaksregelen i tvisteloven § 10–5 tredje avsnitt. Det er ikke grunnlag for å redusere sakskostnadskravet, ettersom Ferde har opprettholdt et helt rettmessig krav», heter det i dommen.

Dermed ble også mannen dømt til å betale 33.414 kroner i saksomkostninger til Ferde AS.

