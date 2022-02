Dømt for å ha kjørt i 71 km/t i 60-sone

Mannen i 50-årene erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

13. april i fjor, omkring klokken 1616, foretok politiet en måling av mannen da han kjørte på Flyplassveien i Sola. Målingen viste at han hadde kjørt i 71 km/ på stedet der fartsgrensen er 60 km/t. I den forbindelse fikk han tilbud om et forenklet forelegg, men samtykket ikke til dette.

«Retten ser helt bort fra tiltaltes forklaring/teori om at skilt/autovern eller annet skal ha medført feilmåling. At tiltalte mener at politibetjentene sto på et lite hensiktsmessig sted og at han mener de brøt veitrafikklovens § 3 mener retten er irrelevant for skyldspørsmålet», heter det i dommen.

Retten viste også til at målingen ble foretatt med laser, og at det ikke er noen holdepunkter for at målingen var feil.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til å betale en bot på 5000 kroner og i tillegg må han også ut med 1000 kroner i saksomkostninger.

