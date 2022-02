Torsdag kveld hadde politiet en promillekontroll i Julie Eges gate i Sandnes.

En mann i 60-årene snudde da han så dette, og forsøkte å unndra seg kontrollen.

Mannen ble stanset av politiet like i nærheten. Det viste seg at han kjørte bil uten å ha gyldig førerkort. Han blir anmeldt for dette, og for å ha unndratt seg kontroll.