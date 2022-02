Ruskjørte mens han hadde barn i bilen

Den 34 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

24. september i fjor, omkring klokken 19.00, kjørte han bil på Storhaug mens han var påvirket av amfetamin, cannabis og narkotiske tabletter.

En blodprøve tatt av samme kveld klokken 20.13 viste en ruskonsentrasjon i blodet tilsvarende en promille på over 1,2.

«Hensyntatt den relativt korte strekningen som ble kjørt, at tiltalte var sterkt påvirket og at han hadde barn i bilen, er et passende utgangspunkt 28 dager fengsel», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at han skulle ha noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse. Dermed ble straffen fengsel i 24 dager som ble gjort betinget mot at han gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring.

Han ble også dømt til å betale en bot på 30.000 kroner. Han mistet også førerretten i to år og to måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

