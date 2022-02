Transportfirma slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Otr Maskin AS ble slått konkurs.

Bakrunnen for det var et krav på 441.556 kroner.

Otr maskin AS har holdt til på Bryne og har drevet innenfor bransjen godstransport på vei. Otr Maskin AS omsatte for 6,2 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et resultat på 520.000 kroner.

«Gjennom utleggsforretning foretatt den 10. januar 2022 er det ikke funnet midler å ta utlegg i, og det foreligger dermed en presumsjon for insolvens, jfr kkl. 62. Selskapet har opplyst at det ifølge kundereskontroutskriften er utestående fordringer på ca 928.000 kroner, men hvor fordringene etter det opplyste i all hovedsak er eldre fordringer fra 2021, og hvor kravene som er bokført i 2022 er på kun 191.000 kroner. Sannsynligheten for innbetaling synker med alderen på fordringsmassen, slik at det ikke kan sannsynliggjøres at fordringene er tilstrekkelige til å gjøre opp selskapets gjeld. I tillegg kommer skattekravets særstilling ved at det skal betales ved forfall, og eventuelle innsigelser mot kravet vil ikke utsette forfall på kravet. Øvrige verdier i selskapet finnes ikke, ifølge styreleder, og det er ikke ført tilstrekkelige beviser for at selskapet allikevel er solvent», heter det i kjennelsenm fra Sandnes tinghus.

Styreleder i selskapet ba om å få utsettelse i to måneder for å rydde opp. Dette har han ifølge Skatteetaten bedt om før, uten at det har skjedd noe.

Dermed kom retten til at Otr Maskin AS skulle tas under rettens behandling som konkursbo.

Advokat Marie Eltervaag er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli 31. mars i år.

