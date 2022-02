Onsdag kveld melder politiet at to personer har blitt påkjørt i et gangfelt.

Dette skal ha skjedd i Kongsgata i Stavanger.

Politi og helse er på stedet.

Den ene av de påkjørte blir kjørt til sykehuset, opplyser politiet.

– Den andre påkjørte har fått noen skrubbsår og trenger ikke helsehjelp. Politiet tar avhør på stedet. Bilberging er bestilt. Veien er åpnet, skriver politiet på Twitter.

Saken oppdateres.