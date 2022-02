Like før midnatt tirsdag fikk politiet meldinger om at flere hadde hørt et høyt smell fra en leilighet på Litlaberget på Sola.

Politiet tok kontakt med personer i den aktuelle leiligheten.

– Det blir opplyst at det er en kinaputt som har gått av. Ingen skal være skadet, opplyser operasjonsleder på Twitter.

