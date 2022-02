Firma som har drevet med utleie av maskiner ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Tyr Utleie AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 520.89 kroner som har har sin bakgrunn i skyldig merverdiavgift og skattekrav.

Tyr Utleie AS har holdt til på Bryne og har blant annet drevet med utleie av maskiner.

Firmaet omsatte i 2019 for litt over én million kroner og fikk samme år et negativt resultat på 352.000 kroner.

«Det ble den avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Fristen i § 63 er overholdt med et par dager. Skyldneren har ikke sannsynliggjort at det likevel er solvent. I tråd med presumsjonen legger retten til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 29. mars i år.

[ Cateringfirma ble slått konkurs ]