3781 skilt ble skannet: - Nedslående

Statens vegvesen hadde trafikkontroll på fylkesvei 44 Jærveien, like nord for Skjævelandsbrua på dagtid fredag.

Kontrollen ble utført i samarbeid mellom Statens vegvesens tilsynsavdeling, kjøretøyavdeling og utekontrollavdeling.

Kontrollen ble gjennomført ved bruk av system for nummerskiltgjenkjenning (ANPR), og plukket kun ut kjøretøy med manglende EU-kontroll, omregistreringsavgift, forsikring og for stikkprøver etter EU-kontroll.

3781 bilskilt ble skannet.

13 kjøretøy ble avskiltet for følgende grunner:

To biler ble avskiltet på grunn av manglende forsikring

11 ble avskiltet som følge av manglende utført EU-kontroll. Ett av kjøretøyene skulle vært EU-godkjent 31.03.2014. Ett av de uforsikrede kjøretøyene hadde vært uten forsikring siden mai 2021, og eier kan vente seg et gebyr på 150 kroner per dag kjøretøyet har vært uten forsikring .

. Ett av de avskiltede kjøretøyene blir innkalt til fullstendig teknisk kontroll på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner som følge av tekniske mangler.

Flere av de avskiltede kjøretøyene ble hentet av bilbergere i løpet av dagen.

3000 kroner i bot

En bilfører ble ilagt gebyr på 3000 kroner for å kjøre med tildekket kjennemerke.

En annen bilfører fikk pålegg om å fornye førerkortet etter navnebytte.

Ni biler ble plukket ut for stikkprøve etter EU-kontroll, som ledd i tilsynsavdelingens kontroll med bilverksteder.

Etter kontrollen vil minst ett bilverksted få tilsyn som følge av manglende overholdelse av EU-kontrollregelverket.

Målet er at det skal kjøre 4000 biler gjennom skanneren og at det er intet å bemerke. — Njål Kleppe-Madland, førstekonsulent Statens Vegvesen

– Nedslående: Vegvesenet lover flere kontroller

Resultatet er nedslående, og Statens vegvesen ser behov for enda flere kontroller i tiden som kommer. Det forteller Førstekonsulent Njål Kleppe-Madland til RA.

– Målet er at det skal kjøre 4000 biler gjennom skanneren og at det er intet å bemerke, sier han.

Vegvesenet ønsker hyppigere kontroller framover, og varsler at de vil være å finne lans veiene flere steder i distriktet.

– Pandemi-situasjonen gjør at det nå er mulig å være mer ute på veiene. Folk må regne med å se mer til oss, sier Kleppe-Madland.

Hvor kontrollørene vil stille seg opp neste gang er uvisst.

– Vi er ute hver dag for å gjøre veiene tryggere, både for deg og meg. Vi står oftest der det er mye trafikk for å dekke bredest mulig, forteller Kleppe-Madland.

Slik fungerer skanneren

Kontrollørene rigger seg til i en bil med et kamerat. Dette filmer trafikken som kjører imot og trafikken som kjører fra.

Skanneren fanger opp biler som har manglende forsikring, EU-kontroll og andre grunner som gjør at kontrollørene stopper bilen.

– Jeg har stor forståelse for at folk synes det er kjipt å bli stoppet, og at planene deres må endres fordi de ikke får kjøre videre.

– Det var ingen voldsomme diskusjoner. Mange er sjokkert over at ting ikke er i orden. For noen kan det være snakk om forglemmelser. Andre er mer kalkulerte, sier førstekonsulenten til RA.

