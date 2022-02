Stjal fra butikk hvor han tidligere hadde vært ansatt

Den 33 år gamle mannen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

18. desember i fjor, omkring klokken 20.30, tok han seg inn i en butikk hvor han tidligere hadde vært ansatt. Fra butikken tok han to safer 10.902 kroner i kontanter.

Retten kom til at han skulle dømmes for forholdet og viste blant annet til at bilder fra ransaking viste oppbrudte safer i 33-åringens bolig.

Retten la til grunn at tyveriet var ledd i å betale en eldre narkotikagjeld som 33-åringen hadde blitt konfrontert med. I formildende retning la også retten vekt på 33-åringens uforbeholdne tilståelse.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 24 dager.

Han ble også dømt til inndragning av 22.695 kroner til fordel for butikken, og må betale butikken 5541 kroner i erstatning for en ødelagt lås.

