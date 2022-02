Lurte mann til å betale seg 703.517 kroner

Den 27 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

I perioden fra 8. august 2017 til 30. mars i fjor forledet hun en mann til å overføre til sammen 703.517 kroner fra hans konto til hennes konto.

Dette ved å blant annet uriktig opplyse til ham at hun skulle tilbakebetale pengene, at hun var syk og trengte penger til behandlingsopphold og medisiner samt at hun ville motta en arv etter sin morfar og da skulle betale beløpene tilbake til mannen.

De overførte midlene ble i stor utstrekning brukt på diverse løpende forbruk samt overføringer videre til utlandet, til hennes egne turer til og forbruk ved opphold i utlandet og til hennes kjærestes virksomhet i utlandet.

Kvinnen har erkjent at hennes handlinger har medført tap eller fare for tap for mannen, da hun ikke hadde penger og at hun ikke kunne betale noe tilbake til ham.

Fornærmede var en tilfeldig bekjent av kvinnen og det startet med at kvinne forklarte at hun ikke hadde råd til å sitte med leiligheten og fikk fornærmede til å hjelpe seg økonomisk med dette. I realiteten hadde hun ikke noen leilighet. Etter hvert kom 27-åringen på nye historier hun fortalte til fornærmede, for å få̊ ham til å overføre penger til henne.

Retten kom til at bedrageriet var grovt og at hun skulle dømmes for forholdet.

«Tiltalte var fullstendig klar over at fornærmede fullt ut stolte på de opplysningene hun ga til ham, og at han kun hadde en genuin interesse i å hjelpe henne i den vanskelige livssituasjonen hun løy om til ham. Slik retten vurderer det har tiltalte kaldt og kynisk utnyttet den tilliten fornærmede viste henne over lang tid. Tiltalte ba også om overføringer av penger til seg på tidspunkt hun visste at fornærmede hadde lite penger. Fornærmede har også forklart at han har vært nødt til å selge frimerkesamlingen sin og noen smykker for å ha midler til å dekke sine utgifter», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at hun skulle få noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

«Retten har videre sett noe hen til at tiltalte har undertegnet et gjeldsbrev for det beløp det grove bedrageriet omfatter. Etter det som er opplyst har hun fram til i dag tilbakebetalt til sammen kr 9.550 av totalbeløpet», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at kvinnen skulle dømmes til ubetinget fengsel i åtte måneder. Straffen er en fellesstraff med en dom fra desember 2020 der hun er dømt for forsikringsbedrageri.

