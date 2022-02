Jente (9) forklarte at moren slo henne med belte

Den 43 år gamle kvinnen erkjente ikke straffskyld da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

Retten kom til at den skulle legge følgende til grunn for dommen:

Den 7. januar i fjor hadde læreren til en ni år gammel jente samlet en jentegruppe til samtaler. De snakket om atferd på skolen og hvordan elevene skulle være med hverandre. I denne forbindelse ble det snakket om at det å være sint, at man kunne være det, men at det ikke var lov å slå. Jenta fortalte da at når mamma ble sint på henne hjemme ble hun slått med belte. Læreren snakket med jenta litt senere på dagen. Da fortalte jenta at hun ble slått med belte, med ikke hver gang med belte, at dette hadde skjedd siden hun var tre år gammel. Det ble sent bekymringsmelding til barnevernet og politiet ble varslet og det ble planlagt et tilrettelagt avhør av jenta.

Det oppsto imidlertid en ny hendelse den 22. januar, før det tidspunkt hvor det var planlagt et tilrettelagt avhør. Jenta kom da på skolen og fortalte til læreren at moren hadde slått henne denne dagen. Jenta fortalte at de hadde hatt det travel, og at hun helst ville ligge i sengen. Moren ville at hun skulle gå på skolen og ble sint på jenta. Jenta fortalte at hun hadde blitt dratt i håret av moren, at hun hadde blitt slått i hodet med et rumpeakebrett og at hun hadde blitt slått på leggene med støvlene. Læreren observerte et rødt merke i pannen på jenta, som var i overkant av pannen og inn under hårfestet. Læreren har forklart at jenta virket lei seg.

Under de tilrettelagte avhørene forklarte jenta at hun det siste året hadde blitt slått ti ganger av moren. Hun forklarte at hun hadde det vondt inni seg og at det var vondt og at hun sa au!

Flertallet, de to meddommerne, kom til at det var sannsynlig at jenta ble slått i grensesettingssituasjoner, men at dette ikke var bevist utover enhver rimelig tvil. De kom derfor til at moren skulle frifinnes.

Mindretallet, fagdommeren, fant det bevist, ut over enhver rimelig tvil, at 43-åringen har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen og at hun har handlet forsettlig.

Dermed kom retten til at kvinnen skulle frifinnes. Hun ble også frifunnet for kravet om oppreisningserstatning til datteren.

