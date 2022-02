Mann fikk inndratt 1.272.900 kroner

En 33 år gammel mann er dømt for grov narkotikaforbrytelse.

Natt til søndag 8. november 2020 ransaket politiet i 33-åringens bolig i Sandnes. Bakgrunnen for ransakingen var at 33-åringen tidligere samme kveld sendte 1,95 gram kokain til en mann som ba tiltalte om narkotika. Tiltalte sendte kokainen i en boks i en ryggsekk, som ble fraktet fra tiltaltes bolig i en drosje. Politiet stoppet og ransaket drosjen og fant narkotikaen. Da politiet oppsøkte 33-åringens bolig og ransaket ham, hadde han blant annet mindre mengder kokain og amfetamin på seg.

Under ransakingen hjemme hos tiltalte fant politiet narkotika og dopingmidler gjemt forskjellige steder i boligen. Tiltalte ble pågrepet og satt varetektsfengslet i tre måneder. Etter pågripelsen ransaket politiet flere ganger boligen hans og fant også da narkotika. Samlet fant og beslagla politiet 667,66 gram kokain, 94,99 gram amfetamin og 195,2 gram hasj. I tillegg beslagla politiet 5413 rivotril tabletter, som inneholder klonazepam, 4545 ksalol tabletter, som inneholder alprazolam og 11 bensedin tabletter, som inneholder diazepam.

Det ble også funnet betydelige mengder med dopingmidler hjemme hos 33-åringen.

Under ransakingen ble det også funnet kontanter til et samlet beløp av 1.026.500 kroner. Av disse var til sammen 878.000 kroner gjemt i en ventil på soverom og på kjøkken. Politiet fant også 192 000 kroner under komfyren på kjøkkenet og 133 000 kroner i en sekk på soverommet. I tillegg fant politiet 2500 kroner på en tavle og 1 000 kroner ved en treningsbenk.

Politiets gjennomgang av tiltaltes bankkonti viser også at han samlet har mottatt betydelige pengeoverføringer fra flere privatpersoner på tre ulike bankkonti. I løpet av 2019 og 2020 mottok han totalt 231.795 kroner.

«Retten mener det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både kontantbeløpene som tiltalte hadde hjemme hos seg, og at en del av pengene han fikk overført på konto, stammer fra salg av narkotika, og at tiltalte visste det», heter det i dommen.

Retten kom til at han skulle dømmes for medvirkning til salg av narkotika.

«Samlet sett mener retten det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte ved en rekke anledninger har solgt narkotika, i hovedsak kokain, men også amfetamin, hasj og narkotiske tabletter, til en samlet verdi av ca. 1.260.000 kroner», heter det i dommen.

Straffen ble ubetinget fengsel i fem år der han får fradrag for 102 dager i varetekt. I tillegg ble han dømt til unndragning av 1272.900 kroner.

