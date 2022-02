Hadde 57 gram marihuana, 40 gram hasj og elleve gram amfetamin

Den 22 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus.

Tidlig på morgenen 14. oktober i fjor foretok politiet en ransaking hos ham. Det ble da funnet 57 gram marihuana, 40 gram hasj og elleve gram amfetamin.

«Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han handlet med forsett», heter det i dommen.

22-åringen forklarte i retten at narkotikaen var til eget bruk.

«Selv om den oppbevarte mengde narkotika ifølge siktede var til eget bruk, og grunnen til at han oppbevarte en større mengde narkotika var for å få dette billig, er spredningsfaren for oppbevaring av en så stor mengde narkotika som i nærværende sak likevel stor, og dette er straffeskjerpende ved straffeutmålingen», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på 22-åringens uforbeholdne tilståelse. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 60 dager.