Røykutvikling i badstubåt: - Måtte hugge opp gulvet

Nødetatene rykket ut til Svankevigå i Stavanger etter melding om brann i en badstubåt.

Brannvesenet fikk raskt kontroll på stedet.

Det var ingen personer om bord, opplyser Sør-Vest politidistrikt.

Det var hos Damp AS det brant. Det bekrefter daglig leder Amalie Kivijärvi overfor RA.

– Det var mest røyk og ulming. Ikke flammer. Vi vet ikke hvor store ødeleggelsene er. Brannvesenet måtte hugge opp gulvet for å forsikre seg om at det ikke ulmet under gulvet, sier Kivijärvi.

Hun har ikke fått lov til å gå inn og se.

– Nå må de undersøkelsene som må gjøres tas, så får vi se hvordan situasjonen er, og hvor det begynte. Det er mulig det tok fyr under ovnen under oppvarming, sier Kivijärvi.

– Det viktigste for oss var at ingen ble skadet. Heldigvis var det ingen om bord da dette skjedde, avslutter hun.

[ Stenger denne gaten i halvannet år ]