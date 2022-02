Ville tilbakekalle førerretten til mann

1. januar i år, omkring klokken 19.24, kjørte den 26 år gamle mannen bil på Nordsjøvegen på Nærbø da han ble stoppet av politiet.

I den forbindelse har påtalemyndigheten bedt om rettens kjennelse for midlertidig tilbakekall av førerretten og mannens førerkort kan holdes beslaglagt, men ikke utover 1. juli i år.

26-åringen har motsatt seg dette.

Retten mente at 26-åringen med skjellig grunn kan mistenkes for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand slik som beskrevet i siktelsen. Ved vurderingen har retten tatt utgangspunkt i siktedes forklaring om at han delte en joint med andre natt til 1. januar 2022 og at han tok andre beroligende tabletter enn Sobril i romjulen som ikke var foreskrevet av lege.

«Retten har mottatt analyseresultat fra blodprøve som viser at siktede var påvirket av THC tilsvarende over 0,5 i promille. Kjøring med slik påvirkningsgrad kvalifiserer i utgangspunktet til tap av førerrett i 12–24 måneder dersom han domfelles for forholdet, jf. tapsforskriften § 3–2 nr. 3. I tillegg viser blodprøven at han også var påvirket av andre narkotiske stoffer tilsvarende minst over 0,2 i promille. Kjøring i kombinasjonsrus utgjør en sikkerhetsrisiko i trafikkbildet og alvorligheten av det forholdet som siktede mistenkes for derfor tilsier at det skal mye til før midlertidig tilbakekall og beslag anses uforholdsmessig. I forlengelsen bemerker retten også at bevisene for at siktede har kjørt i ruspåvirket tilstand tilsvarende minst over 0,5 i promille framstår som forholdsvis sterke idet det foreligger analyseresultat fra blodprøve som retten ikke finner grunn til å betvile riktigheten av», heter det i dommen.

Etter en samlet vurdering kom retten til at midlertidig tilbakekall av førerrett og førerkort i seks måneder ikke er et unødvendig eller uforholdsmessig inngrep overfor siktede, at tilbakekallet er tilstrekkelig begrunnet og at hensynet til trafikksikkerheten og likebehandling må̊ veie tyngst.

Dermed kom retten til at påtalemyndigheten kan midlertidig tilbakekalle førerretten og holde førerkortet til 26-åringen beslaglagt inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke ut over 1. juli 2022.

