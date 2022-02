Skulle til Kiwi for å kjøpe røyk – tatt for promille

Den 48 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

Fredag 11. juni 2021 i fjor, omkring klokken 19.08, i Stavanger, førte hun en personbil, til tross for at hun var påvirket av alkohol. Blodprøve tatt av henne samme dag klokken 19.53 viste at hun hadde 2,4 i promille.

Kvinnen forklarte at hun var på vei til Kiwi for å kjøpe røyk, og at hun på et tidspunkt tråkket på gassen i stedet for bremsen og kolliderte med noen steinblokker.

«Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten i dag. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen og analyseresultatet, som viser den målte promillen. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet i det minste uaktsomt. Både de subjektive og de objektive vilkår for straff er oppfylt. Siktede har samtykket i at saken blir avgjort ved tilståelsesdom. Retten finner at vilkårene for pådømmelse etter straffeprosessloven § 248 er til stede og at slik pådømmelse ikke er betenkelig. Siktede dømmes i samsvar med siktelsen», heter det i dommen.

Straffen ble fengsel i 27 dager og en bot på 5000 kroner.

Hun mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

