Hadde tabletter og 77,78 gram hasj

Mannen i 50-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Tirsdag 15. oktober 2019, på Stavanger politistasjon og i boligen sin, oppbevarte han til sammen 660 Xanortabletter og 45 Helex tabletter inneholdende virkestoffet alprazolam, 82 Mogadontabletter inneholdende virkestoffet nitrazepam, og 77,78 gram hasj.

Når det gjaldt tablettene forklarte mannen at han tidligere fikk utskrevet dette av lege, men i og med at han ikke lenger har lovlig opphold i Norge har han heller ikke lenger tilgang til helsehjelp og muligheter til å få utskrevet tabletter av lege. Han må derfor skaffe tabletter illegalt og kjøper disse i store kvanta for å tilegne seg de billigst mulig. Han har ikke økonomi til å kjøpe tablettene selv og må derfor få hjelp av venner til dette. De tablettene han oppbevarte, skaffet han ca. en måned før de ble beslaglagt av politiet. Ifølge tiltalte var også den beslaglagte hasjen hans. Tiltalte viste til at han trengte hasj for å roe seg ned om kvelden. Han brukte ca. 1,5 gram hasj daglig.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på mannens uforbeholdne tilståelse og ikke minst at saken var blitt gammel.

Dermed ble han dømt til fengsel i 60 dager der han får fradrag for to dager i varetekt.

